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AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

#Açıköğretim#Anadolu Üniversitesi#Aöf

AÖF kayıtları için öğrencilerin geri sayımı başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıtları gündeme geldi. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri takvime göre şubat ayında yapılacak. Bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgilerini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından yapacaklar. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ve ayrıntılar.

1/5AÖF kayıtları ne zaman yapılacak 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri üniversitenin akademik takviminde açıklandı. 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak. Üniversitenin yayınladığı kayıt kılavuzuna göre 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak.

2/5AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

3/5DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

4/5AÖF kayıtları ne zaman yapılacak 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

5/5AÖF kayıtları ne zaman yapılacak 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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#Açıköğretim#Anadolu Üniversitesi#Aöf