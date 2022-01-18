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AÖF kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı!

#Anadolu Üniversitesi#AÖF#Açıköğretim Fakültesi

Açıköğretim kayıtlarının ne zaman başlayacağı AÖF öğrencilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Üniversitenin yayınladığı kayıt kılavuzuna göre 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından gerçekleşecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5AÖF kayıtları ne zaman başlayacak 2022 Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, sorusu final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları 17 Ocak tarihinde erişime açıldı. Bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00’de sona erecek.

2/5AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

3/5DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

4/5AÖF kayıtları ne zaman başlayacak 2022 Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

5/5AÖF kayıtları ne zaman başlayacak 2022 Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri açıklandı

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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#Anadolu Üniversitesi#AÖF#Açıköğretim Fakültesi