AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi süreci başlıyor! AÖF bahar dönemi kayıt 2020

AÖF kayıt yenileme işlemi, 17-28 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. AÖF kayıt yenileme 2020, ders seçimi, ücret ödemesi, otomasyon kayıt kontrolü, ders kitaplarının edinilmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. AÖF kayıt yenileme işlemi için ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, belirli şartları da göz önünde bulunduracak. Peki, AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.



Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:



• Derslerini seç

• Ücretini Öde

• Otomasyondan Kaydını Kontrol Et

• Ders Kitapları ekampüs'ten edinilebilecek



Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.



Kayıt yenileme linkine ve detaylarına erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...