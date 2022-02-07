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AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir? 2022 AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil nasıl yapılır? Detaylar belli oldu

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AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil işlemleri yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat ve 18 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Öğrenciler ders ekle sil işlemlerini de bu tarihler aralığında tamamlamaları gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil nasıl yapılır? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?

1/4AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir 2022 AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil nasıl yapılır Detaylar belli oldu

AÖF kayıt yenileme ücreti araştırılan konulardan biri oldu. AÖF kayıt yenileme tarihleri bugün başlıyor. Öğrenciler işlemlerini 18 Şubat’a kadar tamamlayabilecekler. AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenlerin ders ekle sil işlemini tamamlamaları ve kayıt yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

2/4AÖF KAYIT YENİKLEME NASIL YAPILIR

AÖF KAYIT YENİKLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’da sona erecektir.  Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

3/4AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı,  İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

4/4AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir 2022 AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil nasıl yapılır Detaylar belli oldu

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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