AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar (2021): AÖF kayıt yenileme tarihleri ve para yatırma hakkında bilgiler

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.



Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;



▪ AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0 850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,



▪ Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,



▪ www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.