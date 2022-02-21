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AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir? AÖF kayıt yenileme 2022 tarihleri

#AÖF Kayıt Yenileme#Aöf Kayıt Yenileme Ücreti#AÖF

AÖF kayıt yenileme tarihleri 7 Şubat tarihinde başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat günü saat 22:00’da sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?

1/3AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir AÖF kayıt yenileme 2022 tarihleri

AÖF kayıt yenileme ücreti araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

2/3AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 21 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı,  İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:00’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

3/3AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir AÖF kayıt yenileme 2022 tarihleri

21 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

 

 

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