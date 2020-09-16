AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlıyor? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri her yıl kurum tarafından alınıyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığında alındı. İşte 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri kurum tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Öğrenim gören öğrenciler işlemlerini 5 Ekim tarihinden itibaren yapabilecekler. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olarak açıklandı. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.