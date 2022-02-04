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AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri

#AÖF Kayıt Yenileme#AÖF#Anadolu Üniversitesi

AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri şubat ayında başlıyor. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

1/3AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. AÖF kayıt yenileme tarihleri 7 Şubat’ta başlayacak. İşlemler 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. İşlemler 18 Şubat’a kadar devam edecek. 18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak.

2/3AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

3/3AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı,  İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

 

 

 

 

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#AÖF Kayıt Yenileme#AÖF#Anadolu Üniversitesi