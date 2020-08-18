AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin her yarıyıl başında ders seçimi yaptıktan sonra onay vermeleri gerekiyor. Bu yıl da kurum tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri…
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AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri her yıl kurum tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre kayıt yenileme işlemleri ekim ayında alınacak. İşte 2020 AÖF kayıt ve kayıt yenileme takvimi
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.