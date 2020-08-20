AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2020 kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili takvim yayımlandı. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin her yarıyıl başında ders seçimi yaptıktan sonra onay vermeleri gerekiyor. Bu yıl da kurum tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler işlemlerini gerçekleştirecekler. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.