AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF 2020 kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri her yıl yoğun ilgi görüyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini ekim ayında yapacaklar. İşte 2020 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri..
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AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili takvim yayımlandı. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin her yarıyıl başında ders seçimi yaptıktan sonra onay vermeleri gerekiyor. Bu yıl da kurum tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler işlemlerini gerçekleştirecekler. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.