AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığında alındı. Şimdi gözler kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada merak edilen soruların cevapları verildi. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖF kayıt yenielem ve yeni kayıt işlemleri her yıl kurum tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirildi. AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacaK.
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AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.