AÖF kayÄ±t yenileme ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte 2020 AÖF kayÄ±t yenileme ve kayÄ±t tarihleri
AÃ–F kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri her yÄ±l belirli tarihlerde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.ÂAÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼lteleri 2020-2021 Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Ä°nternet BaÅŸvuru, KayÄ±t,KayÄ±t Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri belli oldu. KayÄ±t gruplarÄ±nÄ±n Ä°nternet BaÅŸvuru iÅŸlemleri belirtilen tarihlerin ilk gÃ¼nÃ¼ saat 09:00'da baÅŸlayacak, son gÃ¼nÃ¼ saat 17:00'de sona erecek. Ä°ÅŸte 2020 AÃ–F kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme tarihleri
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AÃ–F kayÄ±t yenileme ve kayÄ±t tarihleri aÃ§Ä±klandÄ±. Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi kayÄ±tlarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi'nde eÄŸitim gÃ¶rmek isteyen Ã¶ÄŸrencilerin hangi tarihlerde baÅŸvuru yapacaklarÄ± belli oldu. KayÄ±t iÅŸlemleriÂ 31 AÄŸustos 2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ± ve 10 EylÃ¼l 2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edecek. Ä°ÅŸte AÃ–F kayÄ±t yenileme tarihleri ve kayÄ±tlar ile ilgili detaylar...
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AÃ–F KAYIT YENÄ°LEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
AÃ–F kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri bu yÄ±l 5 Ekimâ€™de baÅŸlayacak ve 15 Ekimâ€™e kadar devam edecek. Mazeretli kayÄ±t tarihi ise 16 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ olacak. Yeni kayÄ±t iÅŸlemleri ise 31 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak ve 10 EylÃ¼l'e kadar devam edecek. YKS Yeni KayÄ±t, Ek YerleÅŸtirme, Dikey GeÃ§iÅŸ ve SaÄŸlÄ±k Lisans Tamamlama Ä°nternet BaÅŸvuru ve KayÄ±t tarihleri, YÃ–K ve YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± tarihe baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸebilir.