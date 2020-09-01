AÃ–F KAYIT YENÄ°LEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK? AÃ–F kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri bu yÄ±l 5 Ekimâ€™de baÅŸlayacak ve 15 Ekimâ€™e kadar devam edecek. Mazeretli kayÄ±t tarihi ise 16 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ olacak.

Yeni kayÄ±t iÅŸlemleri ise 31 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak ve 10 EylÃ¼l'e kadar devam edecek. YKS Yeni KayÄ±t, Ek YerleÅŸtirme, Dikey GeÃ§iÅŸ ve SaÄŸlÄ±k Lisans Tamamlama Ä°nternet BaÅŸvuru ve KayÄ±t tarihleri, YÃ–K ve YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± tarihe baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸebilir.