AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı
AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı. Öğrenim gören öğrenciler her dönemin başında kayıtlarını yeniliyorlar. Ders seçimi yapıldıktan sonra bankada ödeme bilgileri oluşuyor ve öğrenciler kayıtlarını yeniliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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AÖF kayıt yenileme işlemleri her dönemin başında gerçekleştiriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına az bir zaman kala kurum tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül’den itibaren açıklanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar yapabilecekler.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.