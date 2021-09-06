AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı
AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecekler. Her dönem yapılan bu işlemin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemi ne zaman yapılacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başlayacağı bildirildi. Yeni kayıt yapan adayların çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunlu.
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AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek.
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Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.
Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.