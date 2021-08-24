AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi açıklama yaptı

AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve sınav tarihleri açıklandı. Buna göre kayıt yenileme işlemleri eylül ayında başlayacak ve ekim ayının 8’ine kadar devam edecek. Vize sınavları ise kasım ayında yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri