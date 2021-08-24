AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi açıklama yaptı
AÖF kayıt yenileme işlemleri her dönem belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde işlemlerini yapıyorlar. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan tarihler
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AÖF kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve sınav tarihleri açıklandı. Buna göre kayıt yenileme işlemleri eylül ayında başlayacak ve ekim ayının 8’ine kadar devam edecek. Vize sınavları ise kasım ayında yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.
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YAZ OKULU SINAVI EYLÜL AYINDA
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.