AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR? AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak.

Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.