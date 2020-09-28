AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2020- 2021 Anadolu AÖF kayıt yenileme işlemleri
AÖF kayıt yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini yapacaklar. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri her yıl belirtilen tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.