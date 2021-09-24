AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Güz dönemi 2021-2022 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı için açıklandı. Üniversite eğitiminin açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemlerini üniversitenin takvimine göre gerçekleştirecekler. Öğrenciler AÖF güz dönemi ders ekle sil işlemlerini de 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapabilecekler. Gözler şimdi AÖF kayıt yenileme tarihlerinde. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Güz dönemi 2021-2022 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF kayıt yenileme ne zaman sorusu, son gelişmeler le takip ediliyor. Önlisans ya da lisans programını Açıköğretim üzerinden gerçekleştirecek olan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri ile başvurularını tamamlayacaklar. Kayıtlarını yapacak adaylar çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilecek. Takvime göre AÖL kayıt yenileme 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.
2
AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
3
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.
aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.
4
Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.