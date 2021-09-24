AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? Güz dönemi 2021-2022 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme ne zaman sorusu, son gelişmeler le takip ediliyor. Önlisans ya da lisans programını Açıköğretim üzerinden gerçekleştirecek olan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri ile başvurularını tamamlayacaklar. Kayıtlarını yapacak adaylar çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilecek. Takvime göre AÖL kayıt yenileme 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.