AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2020-2021 AÖF kayıt yenileme takvimi!
AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman yapılacağı binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2020-2021 eğitim yılı için AÖF kayıt yenileme işlemini yapacak olan vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kayıt takvimini merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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1
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi kayıtlarının başlayacağı tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri kısa süre sonra başlıyor. İşte, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih...
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TARİH BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.
3
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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.