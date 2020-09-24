AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2020-2021 AÖF kayıt yenileme takvimi!

TARİH BELLİ OLDU AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.