AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte bahar dönemi kayıtlarında son durum

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme için son haftaya girildi. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat tarihinde tamamlanacak.



Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



