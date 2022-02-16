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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte bahar dönemi kayıtlarında son durum

#AÖF#Aöf Kayıt

AÖF kayıt yenileme işlemleri, lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan binlerce öğrencinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kayıt takvimi, akademik takvimde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

1/3AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor İşte bahar dönemi kayıtlarında son durum

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi geride kaldı. Bu gelişmenin ardından şimdi de AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemler gündeme geldi. İşte, bahar dönemi kayıtlarında son durum...

2/3AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme için son haftaya girildi. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat tarihinde tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

3/3AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor İşte bahar dönemi kayıtlarında son durum

18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

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