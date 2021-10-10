AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 AÖF kayıt yenileme takvimi
AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının biteceği tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
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2020-2021 eğitim yılı bahar dönemini geri bırakan AÖF öğrencileri şimdi 2021-2022 güz dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işleminin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, 2021-2022 AÖF kayıt yenileme takvimi...
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama ile uzatıldı.
27 Eylül – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi 17 Ekim saat 22:00’ye kadar devam edecek.
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Lisans ve ön lisans öğrencileri e Devlet veya Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile kayıt yenileme başvurularını gerçekleştirebilecekler.