AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 AÖF kayıt yenileme takvimi

2020-2021 eğitim yılı bahar dönemini geri bırakan AÖF öğrencileri şimdi 2021-2022 güz dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işleminin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, 2021-2022 AÖF kayıt yenileme takvimi...