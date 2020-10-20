AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? Aaçıköğretim kayıtlarında son günler!

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...