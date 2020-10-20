AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? Aaçıköğretim kayıtlarında son günler!
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı. Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
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Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.