AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022 Bahar Dönemi Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ve son kayıt tarihi bilgisi!

AÖF kayıt yenileme 2022 için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmayan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme son gün tarihine odaklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Şubat ve 18 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşecek. Öğrenciler ders ekle sil işlemlerini de bu tarihler aralığında tamamlayacaklar. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanmış olacak.