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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022 Bahar Dönemi Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ve son kayıt tarihi bilgisi!

#AÖF#Açıköğretim#Anadolu Üniversitesi

AÖF kayıt yenileme tarihi için son günlere girildi. 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 7 Şubat tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemleri bu hafta bitecek. aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılacak olan AÖF kayıt yenileme işlemi ile ders seçimi öğrenci şifresi ve e Devlet şifresi ile gerçekleşecek. Ödeme bilgileri Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? İşte, 2022 AÖF son kayıt yenileme tarihi ve ücret ödemesi hakkında detaylar.

1/5AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek 2022 Bahar Dönemi Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ve son kayıt tarihi bilgisi

AÖF kayıt yenileme 2022 için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerini henüz yapmayan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme son gün tarihine odaklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Şubat ve 18 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşecek. Öğrenciler ders ekle sil işlemlerini de bu tarihler aralığında tamamlayacaklar. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

2/5AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme için son haftaya girildi. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat tarihinde tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

3/5AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek 2022 Bahar Dönemi Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ve son kayıt tarihi bilgisi

18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

4/5AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı,  İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

5/5AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek 2022 Bahar Dönemi Açıköğretim kayıt yenileme ücreti ve son kayıt tarihi bilgisi

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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#AÖF#Açıköğretim#Anadolu Üniversitesi