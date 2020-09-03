AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte tarih bilgisi!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri, 2020-2021 eğitim yılına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Kayıt işlemlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖF 2020 yeni dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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2020-2021 eğitim yılı güz dönemi öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. Yüzbinlerce öğrenci şimdi de kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden tamamlayacak. İşte, 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri...
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Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu yıl ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.
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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.