AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte tarih bilgisi!

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu yıl ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.