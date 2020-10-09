AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri 5 Ekim’de başladı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 16 Ekim Cuma günü saat 23:30’a kadar tamamlayabilecekler. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylar



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI



AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek.



