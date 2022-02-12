AÖF kayıt yenileme 2022 ücret ve tarih detayları! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2022 için süreç resmen başladı. AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil işlemleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat ve 18 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Öğrenciler ders ekle sil işlemlerini de bu tarihler aralığında tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.