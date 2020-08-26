AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt tarihleri
AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili duyuru yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek isteyenler kurum tarafından belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapıyorlar. Aynı zamanda üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin her yarı yıl başında ders seçimi yaptıktan sonra onay vermeleri gerekiyor. İşte 2020-2021 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
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AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görmek isteyen öğrencilerin hangi tarihlerde başvuru yapacakları belli oldu. Kurum tarafından yayımlanan takvime göre kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini ekim ayında yapacaklar. İşte detaylar..
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AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak. Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.