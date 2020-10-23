AÖF kayıt ve kayıt yenileme için son tarih geldi! Açıköğretim ( AÖF) kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından uzatılan AÖF kayıt işlemleri takvime göre 23 Ekim cuma yani bugün sona erecek. AÖF iktisat ve işletme fakülteleri kayıt ve kayıt yenileme işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılacak. Peki, AÖF kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, 2020 AÖF güz dönemi kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılar.
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2020 AÖF kayıt yenileme işlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. . Binlerce AÖF'lü öğrenciyi ilgilendiren AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans kayıt yenileme işlemi ücreti kayıt işlemi tamamlanana kadar yatırılacak. Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. İşte, detaylar.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):
İnternet Bankacılığı ile Ödeme:
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız):
Mobil Bankacılık ile Ödeme:
Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.:
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.:
Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Yabancı Dil Programlarında [Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce), İlahiyat (Arapça)] kayıt yeniletecek öğrencilerden alacağı dersin kredisine bakılmaksızın ₺660,00 dönem öğretim gideri tahsil edilecektir.
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Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir.
Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.