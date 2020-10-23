AÖF kayıt ve kayıt yenileme için son tarih geldi! Açıköğretim ( AÖF) kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:



Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):



İnternet Bankacılığı ile Ödeme:



ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız):



Mobil Bankacılık ile Ödeme:



Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.:



Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.:



Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.



