AÖF kayıt takvimi 2020: AÖF sınavları ve kayıt yenileme ne zaman?
AÖF kayıt takvimi, Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim'de bitmesi beklenen AÖF iktisat ve işletme fakülteleri kayıt kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Kayıtlar https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. AÖF güz dönemi sınavları ise aralık ayında yapılacak. Peki, AÖF sınavları ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, AÖF kayıt tarihleri ve ayrıntılar.
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2020 AÖF kayıt ve kayıt yenilem tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde organize edilecek. Binlerce AÖF'lü öğrenciyi ilgilendiren AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans kayıt yenileme işlemleri ise 23 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanacak. Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası aracılığı ile tamamlanacak. İşte, detaylar.
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AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):
İnternet Bankacılığı ile Ödeme: ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız): Mobil Bankacılık ile Ödeme: Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.