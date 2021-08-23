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Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 - 22:30 | 

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte başvurularda son durum

AÖF ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvuru yapabiliyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

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Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek. İşte, ikinci üniversiteye başvurularda son durum...

2TARİH BELLİ OLDU

TARİH BELLİ OLDU

İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

3BU DETAYLARA DİKKAT

BU DETAYLARA DİKKAT

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmekte. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.

Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmekte.

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