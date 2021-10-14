AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte AÖF ikinci üniversite bölümleri

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? AÖF ikinci üniversite kayıtları 17 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir. Adayların başvuru yapabilmesi için YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.



Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumuna başvurarak YÖKSİS sistemindeki bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olamayan adaylar, Çevrim İçi (Online) başvuru sayfasında öğrenim durumunu gösteren belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yükledikleri belgenin aslı ile bulundukları ildeki AÖF bürosuna başvurmalıdır. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmayan aday kayıt yaptıramaz. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.