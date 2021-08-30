AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuru ve kayıt ekranı
İkinci üniversite kayıt tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları için geri sayım devam ederken Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci üniversite kayıt ve başvuru tarihlerini açıkladı. Çevrimiçi (online) ilk kez kayıt yapacak adaylar ikinci üniversite başvuru ücretlerini yatıracaklar. AÖF ikinci üniversite başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile yapılacak. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte, 2021 Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihleri bilgisi...
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AÖF ikinci üniversite kayıtları son gelişmeler ile takip ediliyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci üniversite kayıtları https://aoskayit.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden online gerçekleşecek. Kayıt yaptıracak olan adayların YÖKSİS üzerinden bilgileri güncellemesi AÖF ikinci üniversite başvuruları için önem arz edecek. Kayıtlar 8 Ekim tarihinde tamamlanacak.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.
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İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İkinci üniversite başvuruları https://aoskayit.anadolu.edu.tr internet adresinden yapılacak. Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile alınacak.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
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Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.