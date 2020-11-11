AÖF Güz dönemi ara sınavı ne zaman? AÖF sınav takvimi!
Kasım ayı ile birlikte AÖF sınav tarihleri merak konusu oldu. Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖF Güz dönemi sınavları ne zaman?
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, AÖF öğrencilerinin araştırdığı ara sınav takvimi...
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AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
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Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.