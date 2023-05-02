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AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK? AÖF sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak? İşte, sınav tarihi ve detaylar

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 11:17

AÖF sınavları online mı yapılacak sorusunun yanıtı açıktan üniversite diploması sahibi olmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bahar döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulanacak. İki sınavın not ortalaması öğrencilerin yıl sonu başarı puanını belirleyecek. Bahar dönemi ara sınavları Nisan ayı içerisinde 4 farklı günde organize edildi. Sınav sonuçları ise Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Mayıs ayına kısa bir zaman kala ise AÖF final sınavı tarihleri gündem oldu. Peki AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları online mı yapılacak? İşte, güncel AÖF sınav takvimi ve diğer detaylar…

1/3AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK AÖF sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak İşte, sınav tarihi ve detaylar

AÖF sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıktan aldıkları ön lisans ve lisans eğitimiyle üniversite mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday AÖF bahar dönemi final sınavlarına katılacak. AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 belirleyici olacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. Anadolu Üniversitesi güncel sınav takvimini anadolu.edu.tr adresinden duyurdu. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, Açıköğretim 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF sınav tarihleri

2/3AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı. Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.

3/3AÖF SINAVLARI ONLİNE MI

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ise bahar dönemi ara sınavları online olarak düzenlendi. Henüz Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavlarıyla ilgili aldığı kararı duyurmadı. Konuyla ilgili resmi duyuru yayınlandığında detaylar eklenecektir.

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