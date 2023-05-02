AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK? AÖF sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak? İşte, sınav tarihi ve detaylar

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı. Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.