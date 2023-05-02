AÖF FİNALLERİ ONLİNE MI OLACAK? AÖF sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak? İşte, sınav tarihi ve detaylar

AÖF sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıktan aldıkları ön lisans ve lisans eğitimiyle üniversite mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday AÖF bahar dönemi final sınavlarına katılacak. AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 belirleyici olacak. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. Anadolu Üniversitesi güncel sınav takvimini anadolu.edu.tr adresinden duyurdu. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, Açıköğretim 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF sınav tarihleri