AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? Anadolu.edu.tr öğrenci girişi ile sonuç sorgulama ekranı

AÖF HARF NOTU NEDİR?
AÖF ders geçme notu öğrencinin o dersten hangi ortalamayla geçtiğini ifade etmektedir. AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notu öğrencinin o dersten geçtiğini belirtir.
CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu ders geçiyor anlamını taşımaktadır. Bu harf notunu sağlayan adaylar ortalaması 2.00 ve üzerinde ise dersi tamamlar. Ancak genel not ortalaması 2.00 altında olan adaylar CD, DC ve DD harf notuyla başarısız olur. İşte, AÖF harflerinin puan olarak karşılığı;
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti