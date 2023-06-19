×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? Anadolu.edu.tr öğrenci girişi ile sonuç sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Sınav Sonuçları#Bahar Dönemi#Final Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 10:53

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? sorunun yanıtı yeni haftanın ilk gününde merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz Nisan ayında yapılan ara sınavların ardından 8 gün sonra sonuçları anadolu.edu.tr adresinden açıklamıştı. AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınavlarının tamamlanmasının üzerinden toplam 8 gün geçti. Açıköğretim öğrencileri bu sebeple sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağını sorguluyor. AÖF final sınavları not ortalamasına % 70 etki edecek. Bu sebeple öğrenciler yaz okuluna kalıp kalmayacağı AÖF sınav sonuçlarına göre belli olacak. AÖF’te bütünleme ve telafi sınavı organize edilmiyor. AÖF sınav sonuçları resmi duyuru geldikten sonra öğrenci numarası veya e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Peki 19 Haziran AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

1/5AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı Anadolu.edu.tr öğrenci girişi ile sonuç sorgulama ekranı



AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Açıktan aldıkları eğitimleri, diploma ile taçlandırmak isteyen öğrenciler bahar döneminde yapılan ara sınav ve dönem sonu (final) sınavlarına katıldı. Anadolu Üniversitesi çevrim içi sınavlar 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden tam bir hafta geçerken adaylar AÖF sonuçlarını gündemine aldı. Ara sınavlar dönem ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Online sınav ekranında bilgi paylaşımı yapan, kopya çeken ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları iptal edilecek. Ayrıca herhangi bir sınavı başlatan ancak soruları cevaplandırmayan adayların sınav notu “0” olacak. AÖF’te telafi ve bütünleme sınavı olmadığından adaylar başarısız olmaları durumunda yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. 2023 AÖF final sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖF sınav sonuçlarında son durum…

2/5AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi 3,4,10 ve 11 Haziran tarihlerinde sınavları iki etapta yaptı. Sınavların sona ermesinin üzerinden 7 gün geçti. Henüz Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları erişime açılmadı.

Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan AÖF bahar dönemi sınavları 16 Nisan’da tamamlanmış ve sonuçlar 24 Nisan’da açıklanmıştı.

Bu sebeple AÖF sınav sonuçları duyurusu için gözler Pazartesi gününe çevrildi. Sınav sonuçlarının yarın duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili sonuç duyurusu geldiğinde sorgulama ekranı ve sınav sonuç bilgisi habere eklenecektir.

3/5AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim sınav sonuçları erişime açıldığında adaylar Anadolu Üniversitesinin resmi internet sayfasından veya sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Adaylar sorgulama adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci numarasıyla giriş yaparak sorgulama işlemi yapabilecek. Anadolu.edu.tr adresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler sınavdan aldıkları notları görüntüleyebilecek.

4/5AÖF’TE DERS GEÇME NOTU 35 OLACAK

AÖF’TE DERS GEÇME NOTU 35 OLACAK!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavlarında değerlendirme işlemi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Adayların dönem sonunda herhangi bir dersten başarılı olabilmesi için vize ve final sınavı ortalamasının 35’den yukarı olması gerekmektedir. Bu notun altında kalan adaylar FF harf notu ile başarısız sayılır. AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

5/5AÖF HARF NOTU NEDİR

AÖF HARF NOTU NEDİR?

 AÖF ders geçme notu öğrencinin o dersten hangi ortalamayla geçtiğini ifade etmektedir. AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notu öğrencinin o dersten geçtiğini belirtir.

CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu ders geçiyor anlamını taşımaktadır. Bu harf notunu sağlayan adaylar ortalaması 2.00 ve üzerinde ise dersi tamamlar. Ancak genel not ortalaması 2.00 altında olan adaylar CD, DC ve DD harf notuyla başarısız olur. İşte, AÖF harflerinin puan olarak karşılığı;

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF Sınav Sonuçları#Bahar Dönemi#Final Sınavı