AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? Anadolu.edu.tr öğrenci girişi ile sonuç sorgulama ekranı





AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Açıktan aldıkları eğitimleri, diploma ile taçlandırmak isteyen öğrenciler bahar döneminde yapılan ara sınav ve dönem sonu (final) sınavlarına katıldı. Anadolu Üniversitesi çevrim içi sınavlar 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden tam bir hafta geçerken adaylar AÖF sonuçlarını gündemine aldı. Ara sınavlar dönem ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Online sınav ekranında bilgi paylaşımı yapan, kopya çeken ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları iptal edilecek. Ayrıca herhangi bir sınavı başlatan ancak soruları cevaplandırmayan adayların sınav notu “0” olacak. AÖF’te telafi ve bütünleme sınavı olmadığından adaylar başarısız olmaları durumunda yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. 2023 AÖF final sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖF sınav sonuçlarında son durum…