AÖF sınav sonuçları sayfası 2023: Son dakika Açıköğretim bahar dönemi final sonuçları açıklandı!

AÖF HARF NOTLARI ANLAMI NEDİR?

AÖF bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları sonucunda ortalaması 35’in altında kalan öğrenci FF harf notu ile başarısız sayılır.

AÖF vize ve final sonuçlarına göre not ortalaması sonucunda harf notları belirlenecek.AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla geçmektedir.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.