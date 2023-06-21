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AÖF sınav sonuçları sayfası 2023: Son dakika Açıköğretim bahar dönemi final sonuçları açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Final Sonuçları#Anadolu Üniverstesi#Açıköğretim Fakültesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 13:25

AÖF sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden açıklandı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başarılı olup olmadıklarını AÖF final sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Öğrencilerin ara sınav ve final sınavlarına göre dönem sonu ortalamaları harf notları ile belli oldu. AÖF sonuçları yazılı olarak adaylara bildirilmeyecek. Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden veya T.C. kimlik numarası öğrenci şifresiyle resmi internet sayfasından sorgulanabilecek. Sınavlarda başarısız olan öğrenciler ise 19 Ağustos’ta düzenlenecek AÖF yaz okulu sınavlarına katılabilecek. AÖF’ten yapılan açıklamada AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Peki AÖF sınav sonuçları nereden görüntülenir? İşte, AÖF 2023 sınav sonucu sorgulama ekranı

1/7AÖF sınav sonuçları sayfası 2023: Son dakika Açıköğretim bahar dönemi final sonuçları açıklandı



Son dakika AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Açıköğretim sınavları Haziran ayı içerisinde organize edilmişti. Anadolu Üniversitesi sınav değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınav sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden duyurdu. Sınav sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlardan yaptıkları doğru-yanlış cevap sayıları ve elde ettikleri puanlar görüntülenebilecek. Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında telafi veya bütünleme sınavı düzenlemeyecek. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. Yaz okulu kayıtlarına ilişkin takvim belli oldu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, AÖF final sonucu sorgulama ekranı

2/72023 AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi bahar yarıyılı final sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada sonuçların aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklandığı duyuruldu.

3/7AÖF SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR

AÖF SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla veya öğrenci şifresiyle sorgulanabilir. Adaylar sorgulama işlemleri sonucunda sonuç ekranında sınavdan elde ettikleri puanları, doğru yanlış cevap sayısını ve vize sınavları da eklendiğinde ilgili derslerden harf notlarını görüntüleyebilirler.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/7AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak
07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında
Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme

5/7AÖF sınav sonuçları sayfası 2023: Son dakika Açıköğretim bahar dönemi final sonuçları açıklandı

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

6/7AÖF HARF NOTLARI ANLAMI NEDİR

AÖF HARF NOTLARI ANLAMI NEDİR?

AÖF bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu sınavları sonucunda ortalaması 35’in altında kalan öğrenci FF harf notu ile başarısız sayılır.

AÖF vize ve final sonuçlarına göre not ortalaması sonucunda harf notları belirlenecek.AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla geçmektedir.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.

7/72023 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

2023 AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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#AÖF Final Sonuçları#Anadolu Üniverstesi#Açıköğretim Fakültesi