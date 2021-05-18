Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 07:06 | 18 Mayıs 2021 - 07:06

AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları için tarih bilgisi adaylarla paylaşılmıştı. AÖF Bahar Dönemi sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. AÖF sınav takvimine göre online olarak gerçekleşecek sınavlar mayıs ayının son günleri ve haziranın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri...