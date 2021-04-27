Gündem Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 16:32 | 27 Nisan 2021 - 16:32

AÖF final sınavları ne zaman? İşte AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavı ne zaman?