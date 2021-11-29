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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 16:01 | 

AÖF final sınavları ne zaman? İşte açıköğretim güz dönemi final sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından gözler, güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Öte yandan final sınavlarının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları gerçekleşti. AÖF dönem sonu sınavları şimdiden öğrencilerin gündeminde yer aldı. Özellikle 1. dönem not ortalamalarını merak edenler, dönem sonu sınavlarına odaklandı. İşte, 2021-2022 AÖF vize ve final sınavı takvimi...
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AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Sınavlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  
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