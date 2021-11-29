AÖF final sınavları ne zaman? İşte açıköğretim güz dönemi final sınav tarihi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından gözler, güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Öte yandan final sınavlarının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları gerçekleşti. AÖF dönem sonu sınavları şimdiden öğrencilerin gündeminde yer aldı. Özellikle 1. dönem not ortalamalarını merak edenler, dönem sonu sınavlarına odaklandı. İşte, 2021-2022 AÖF vize ve final sınavı takvimi...