AÖF final sınavları ne zaman? İşte açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi
AÖF Bahar Dönemi ara dönem sınavlarının online şekilde tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Öte yandan final sınavları da tıpkı vizeler gibi online şekilde gerçekleşecek. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF final sınavlarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2020-2021 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tarihinin verildiği açıklamada, sınav süreciyle ilgili bilgiler verildi. İşte, belirlenen yeni AÖF final tarihleri...
2
Anadolu Üniversitesi'nden yayınlanan duyuruda, AÖF final tarihleri yayınlandı. AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
3
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
4
AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.
Sınav giriş bilgilerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.