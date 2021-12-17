AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 AÖF güz dönem sonu sınav tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları geride kaldı. AÖF dönem sonu sınavları şimdiden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle 1. dönem not ortalamalarını merak edenler, dönem sonu (final) sınavlarına odaklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim bilgileri doğrultusunda, Açık Öğretim Fakültesi güz dönem sonu sınavları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler, bir yandan da son sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖF sınavları hakkında ayrıntılar...
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.