AÖF final sınavları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı? Açıköğretim bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu!
AÖF final sınavları tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılım sağlayacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları ilk dönemde olduğu gibi online gerçekleşecek. Çevrim içi AÖF final sınavları iki ayrı grupta tamamlanacak. Açıköğretim dönem sonu sınavları mayıs ve haziran ayında gerçekleşecek. Söz konusu sınava hazırlanan adayların gözü şimdi AÖF final tarihlerinde. Peki, AÖF final sınavları ne zaman başlıyor? İşte, 2021 Açıköğretim final dönemi sınav tarihleri ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı son gelişmeler ile takip edilirken beklenen duyuru Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. AÖF bahar dönemi final sınavlarının online yapılacağını bildiren Anadolu Üniversitesi sınav giriş bilgisinin aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacağını bildirdi. Takvime göre AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında organize edilecek.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.
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ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda “okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı’’ talebinde bulunmuş öğrencilerimiz, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu il de yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 20-21 Mayıs tarihlerinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 21 Mayıs tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.
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*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 31 Mayıs Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 7 Haziran Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.
*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde, randevu oluşturacak öğrencilerimizin ülke genelinde alınabilecek ilave kısıtlamalar/önlemler doğrultusunda randevu verilmiş olsa da sınavlarına kendi imkanları ile katılmak için hazır bulunması önerilmektedir.
*2020-2021 Öğretim Yılı Bahar dönemi Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde ya da AÖF Bürosunda katılacak öğrencilerin HES kodu bulunması zorunludur.
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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
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Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74