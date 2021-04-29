AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi duyurdu: İşte 2021 Açıköğretim dönem sonu sınav tarihleri

ARA VE DÖNEM SONU SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR? Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.



Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.