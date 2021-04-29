AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi duyurdu: İşte 2021 Açıköğretim dönem sonu sınav tarihleri
AÖF final sınavı tarihleri için beklenen açıklama geldi. Vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınav tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Açıköğretim (AÖF) final sınavları mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek. Online organize edilecek olan söz konusu sınavın giriş bilgileri AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi ekranından yayınlanacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF final sınavı takvimi.
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2021 AÖF sınavları, vize sınavları sonrası binlerce öğrencinin gündemine geldi. Vize sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen lisans ve ön lisans öğrencileri final sınavı tarihine odaklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yayınlanan duyuruda, AÖF final tarihleri yayınlandı. AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
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AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.
Sınav giriş bilgilerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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ARA VE DÖNEM SONU SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
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Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74