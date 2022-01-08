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Gündem
Haber Giriş: 08 Ocak 2022 - 14:48 | 

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 8-9 Ocak tarihleri arasında alanlarından sınavlara giriş yapacak olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sınav çıkışı sonrasında final sınavı sonuçları için araştırmalarına başlayacak. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuçları için merak edilen bazı bilgiler

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AÖF final sınavları 4 oturumda tamamlanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde yapılacak. AÖF'e kayıtlı öğrenciler şimdiden sonuçlara çevrildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarında son bilgiler
2SINAVLAR 9 OCAKTA BİTİYOR

SINAVLAR 9 OCAK'TA BİTİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak.

3AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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