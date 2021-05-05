AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte bahar dönemi AÖF sınav takvimi ve tarihler
'AÖF final sınavları ne zaman? ve 'AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?' soruları mayıs ayına girilirken yanıtı araştırılan konulardan oldu. Açıktan üniversite eğitimine devam eden milyonlarca öğrenci, kurumun yayınladığı akademik takvim üzerinden sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?
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AÖF 2020-2021 bahar dönemi final sınavı tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Anadolu Üniversitesi'nin AÖF final sınav tarihlerini duyurmasının ardından, sınavlara hazırlanan öğrencilerin gözü AÖF final sınav tarihlerine çevrildi. İşte, AÖF sınav takvimi...
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Anadolu Üniversitesi'nden yayınlanan duyuruda, AÖF final tarihleri yayınlandı. AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
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AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.
Sınav giriş bilgilerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.