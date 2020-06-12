AÖF final sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi final takvimi
2019-2020 AÖF Bahar Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de tüm dikkatlerini AÖF final sınavına doğru yönelttiler. AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilemeye devam ediyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? İşte, AÖF bahar dönemi final takvimi...
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AÖF Bahar Dönemi ara dönem sınavlarının online şekilde tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, koronvirüs salgını nedeniyle değişmişti. Öte yandan final sınavları da tıpkı vizeler gibi online şekilde gerçekleşecek. İşte, belirlenen yeni AÖF final tarihleri....
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AÖF FİNAL TAKVİMİ
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için, internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.
Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında iletişim ve çözüm masasından randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.
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SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ
Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;
24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23:59’a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır.
Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız.
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FİNAL SINAV SÜRECİ
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada,sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir.
Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
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SINAVIN SONA ERMESİ
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
24 Haziran’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 8 Temmuz’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 8 Temmuz’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.