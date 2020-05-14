AÖF final sınavı ne zaman?

VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen online AÖF sınavları 20 günlük süreç ardından 7 Mayıs'ta tamamlandı. 18 Nisan’da başlayan bahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti.