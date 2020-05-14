MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF final sınavı ne zaman?
GeriGündem AÖF final sınavı ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:47,

AÖF final sınavı ne zaman?

Açıköğretim Sistemi (AÖF) bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan bahar dönemi ara sınavları başarıyla tamamlandı. Gözler şimdi AÖF Bahar Dönemi final sınavının tarihlerinde. Peki, AÖF final sınavı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı öğretimin aksamaması adına online yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarına ait sonuçların açıklanması ile birlikte, şimdi ise final sınavlarına odaklanıldı. İşte, 'AÖF final sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

2VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen online AÖF sınavları 20 günlük süreç ardından 7 Mayıs'ta tamamlandı. 18 Nisan’da başlayan bahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti.

3
Abone Olgoogle-news

2019-2020 öğretim yılı Bahar Dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.

4AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının yapılacağı tarih ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

5
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs öncesinde yayınlanan takvim içerisinde final sınavlarının 13 Haziran Cumartesi ve 14 Haziran Pazar günlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi