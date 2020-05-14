Açıköğretim Sistemi (AÖF) bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan bahar dönemi ara sınavları başarıyla tamamlandı. Gözler şimdi AÖF Bahar Dönemi final sınavının tarihlerinde. Peki, AÖF final sınavı ne zaman?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı öğretimin aksamaması adına online yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarına ait sonuçların açıklanması ile birlikte, şimdi ise final sınavlarına odaklanıldı. İşte, 'AÖF final sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen online AÖF sınavları 20 günlük süreç ardından 7 Mayıs'ta tamamlandı. 18 Nisan’da başlayan bahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti.
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2019-2020 öğretim yılı Bahar Dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının yapılacağı tarih ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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Koronavirüs öncesinde yayınlanan takvim içerisinde final sınavlarının 13 Haziran Cumartesi ve 14 Haziran Pazar günlerinde yapılacağı duyurulmuştu.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.