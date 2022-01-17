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AÖF final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından AÇIKLANDI - AÖF sonuçları sorgulama ekranı

#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim#E Devlet

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı... AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrencilerin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı duyurulara kilitlenmişti. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen Açıköğretim final sınavlarının ardından, final puanlarını merak eden AÖF öğrencileri beklentilerini attırmıştı. 2021-2022 Güz Yarıyılı AÖF final sonuçları, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile e Devlet ekranından ya da Anadolu Üniversitesi hesap girişi ile erişime açıldı. Başarı notu alt sınır değeri 35 olacak. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AÖF sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler.

1/5AÖF final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından AÇIKLANDI - AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuç sorgulama ekranı, sınav sonuçlarının açıklanması ile erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonrası AÖF sonuçları üniversitenin internet sitesinden yayınlandı.

2/5AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: 8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına itirazlarınızı 3 (üç) iş günü içerisinde http://aof.anadolu.edu.tr bağlantısından Öğrenci Otomasyonuna girerek yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

4/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

5/5AÖF final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından AÇIKLANDI - AÖF sonuçları sorgulama ekranı

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim#E Devlet