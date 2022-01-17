AÖF final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından AÇIKLANDI - AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuç sorgulama ekranı, sınav sonuçlarının açıklanması ile erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonrası AÖF sonuçları üniversitenin internet sitesinden yayınlandı.
Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarını açıkladı.
Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: 8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına itirazlarınızı 3 (üç) iş günü içerisinde http://aof.anadolu.edu.tr bağlantısından Öğrenci Otomasyonuna girerek yapabilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.