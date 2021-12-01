AÖF dönem sonu sınavı ne zaman? İşte AÖF güz dönemi final tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları gerçekleşti. AÖF dönem sonu sınavları şimdiden öğrencilerin gündeminde yer aldı. Özellikle 1. dönem not ortalamalarını merak edenler, dönem sonu sınavlarına odaklandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından gözler, güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Öte yandan final sınavlarının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, AÖF güz dönemi final tarihleri...