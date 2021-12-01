AÖF dönem sonu sınavı ne zaman? İşte AÖF güz dönemi final tarihleri

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından gözler, güz dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Öte yandan final sınavlarının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, AÖF güz dönemi final tarihleri...