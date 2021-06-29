AÖF diplomalar ne zaman verilecek? AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR? AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.



Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.