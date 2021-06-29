AÖF diplomalar ne zaman verilecek? AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?
AÖF diplomalar ne zaman verilecek sorusu, sınavları tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Mezuniyet için girdikleri son sınavların ardından diplomaları almak isteyen kişilerin gündeminde yer alan AÖF diplomaları, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlerde verilecek. Peki, AÖF diplomalar ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF diplomaları ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. AÖF mezuniyet belgesi sorgulama ekranı 16 Haziran Çarşamba günü erişime açıldı. AÖF final sınavı sonuçları sonrası AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım sorusunun yanıtına gözler çevrilirken, yapılan duyuru ile beraber mezun sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan diplomaların sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içerisinde gönderileceği bildirilmişti. Peki, AÖF diplomaları teslim edildi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?
AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.
Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.
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AÖF MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA
AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi sorgularken e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri kullanılacak.
Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.