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Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 14:30 | 

AÖF diplomalar ne zaman verilecek? AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?

AÖF diplomalar ne zaman verilecek sorusu, sınavları tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Mezuniyet için girdikleri son sınavların ardından diplomaları almak isteyen kişilerin gündeminde yer alan AÖF diplomaları, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlerde verilecek. Peki, AÖF diplomalar ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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AÖF diplomaları ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. AÖF mezuniyet belgesi sorgulama ekranı 16 Haziran Çarşamba günü erişime açıldı. AÖF final sınavı sonuçları sonrası AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım sorusunun yanıtına gözler çevrilirken, yapılan duyuru ile beraber mezun sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan diplomaların sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içerisinde gönderileceği bildirilmişti. Peki, AÖF diplomaları teslim edildi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.

3AÖF MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

AÖF MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi sorgularken e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri kullanılacak.

AÖF MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA EKRANI

4Geçici mezuniyet belgesi alınır mı

Geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.

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